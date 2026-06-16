Восемь человек ранены за сутки при ударах ВСУ по Белгородской области

За прошедшие сутки ВСУ 58 раз атаковали территорию Белгородской области. Под удары попали в общей сложности 13 округов. Ранения получили восемь мирных жителей в Валуйском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах. Шесть человек продолжают оставаться в больницах. Об этом сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации главы региона, ВСУ четыре раза обстреляли территорию области с применением авиации и артиллерии. Помимо этого, четыре раза взрывные устройства были сброшены с БПЛА. Силами расчетов ПВО и других задействованных подразделений были подавлены и сбиты 111 беспилотников.

Региональный оперативный штаб уточнил список пострадавших и их состояние:

В городе Валуйки в результате детонации беспилотника пострадала женщина. Она продолжает лечение амбулаторно;

В селе Борисовка в результате атаки дрона ранен мужчина. Он также продолжает амбулаторное лечение;

В районе села Дорогощь в результате атаки FPV-дрона на автомобиль ранены двое мужчин. Пострадавшие госпитализированы в городскую больницу №2 Белгорода;

В городе Шебекино в результате детонации FPV-дрона на остановке ранены двое: мужчина и женщина. В тяжелом состоянии они госпитализированы в областную клиническую больницу;

В хуторе Ржавец от удара дрона по «Газели» пострадал водитель. Мужчина находится на стационарном лечении в городской больнице №2 Белгорода;

В селе Новая Таволжанка в результате атаки дрона пострадал мужчина, он получил акубаротравму и слепые осколочные ранения грудной клетки. Пострадавший вечером сам обратился за медицинской помощью и был госпитализирован.

«Ъ-Черноземье» сообщал, что за предыдущие сутки — с 14 на 15 июня — в результате 52 атак ВСУ в Белгородской области были ранены два человека.

Денис Данилов