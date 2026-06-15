Мужчина и женщина ранены при ударе дрона по остановке в Белгородской области

В городе Шебекино Белгородской области 15 июня в результате детонации FPV-дрона на остановке ранены два человека. Женщина получила проникающее ранение живота и осколочное ранение грудной клетки, а у мужчины — проникающее ранение грудной клетки. Об этом рассказали в региональном оперативном штабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Пострадавших в тяжелом состоянии доставили в местную больницу бойцы самообороны. Уточняется, что на месте атаки повреждено остекление коммерческого объекта.

Кроме того, по данным оперштаба, еще один человек был ранен в хуторе Ржавец Шебекинского округа, где дрон атаковал «Газель». Водителя с осколочным ранением бедра забрали в больницу.

Сегодня «Ъ-Черноземье» также сообщал, что за прошлые сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 52 раза. Пострадали два человека — в поселке Борисовка Борисовского округа и в хуторе Масычево Грайворонского округа.

Денис Данилов