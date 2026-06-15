В Белгородской области за сутки после атак 96 дронов ВСУ пострадали два человека

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 52 раза. Пострадали два человека. Об этом в своем Telegram-канале сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Всего ударам подверглись 11 муниципалитетов: Алексеевский, Белгородский, Борисовский, Валуйский, Волоконовский, Грайворонский, Ивнянский, Корочанский, Краснояружский, Ракитянский и Шебекинский округа.

В поселке Борисовка Борисовского округа из-за детонации беспилотника пострадал мирный житель. Его доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Еще один человек пострадал в хуторе Масычево Грайворонского округа в результате сброса взрывного устройства с дрона на частный дом. Раненая продолжит лечение амбулаторно.

ВСУ четыре раза использовали реактивные системы залпового огня (РСЗО) и артиллерию, а также дважды сбрасывали взрывные устройства с беспилотников. Расчеты ПВО и другие подразделения ликвидировали 96 дронов.

Сутками ранее после атак ВСУ в Белгородской области пострадали четыре человека, включая ребенка.

Кабира Гасанова