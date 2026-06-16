Улицы в центре Москвы перекроют в ночь на 21 июня из-за ночного забега

Движение транспорта по нескольким улицам центра Москвы в ночь на 21 июня ограничат из-за проведения ночного забега. Об этом сообщает пресс-служба правительства столицы.

Основные ограничения начнут действовать с 21:00 мск 20 июня. До 00:50 нельзя будет проехать по участку улицы 1905 года. До 01:00 будет закрыто движение по Смоленской набережной, Бородинскому мосту в сторону области и части Большой Дорогомиловской улицы.

До 01:20 перекроют набережную Тараса Шевченко, до 01:30 — Бережковскую набережную, а до 01:40 — Воробьевское шоссе. До 02:00 будут закрыты участок улицы Косыгина, Пресненская, Краснопресненская и Тестовская улицы, Шелепихинская набережная и одна полоса Университетского проспекта в сторону Мичуринского проспекта.

На отдельных участках предполагаются более длительные ограничения. С 00:01 18 июня до 12:00 21 июня проезд будет недоступен на Университетской площади. С 15:00 20 июня до 02:00 21 июня перекроют движение на Тестовской улице, Пресненской и Краснопресненской набережных. На участках с ограничениями с 00:01 также будет действовать запрет на парковку транспорта.

Ночной забег в этом году стартует в 22:00 мск 20 июня. Длина маршрута — 10 км. В 2025 году в мероприятии приняли участие 17,8 тыс. человек.