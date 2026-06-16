Япония обновила план защиты Токио от мегаземлетрясения

Правительство Японии утвердило обновленный план подготовки к разрушительному землетрясению в Токио. Власти вновь поставили задачу сократить вдвое прогнозируемое число погибших в течение ближайших 10 лет, сделав упор на противопожарные меры. Согласно обновленным прогнозам, вероятное мегаземлетрясение в столичном регионе может унести жизни 18 тыс. человек и разрушит 400 тыс. зданий, пишет газета The Asahi Shimbun.

На вызванные подземными толчками пожары приходится до 70% потенциальных смертей. Из-за этого базовый план, утвержденный 12 июня, требует массовой установки сейсмических размыкателей сети (автоматических выключателей, обесточивающих здания при сильной тряске). В 2024 фискальном году такими устройствами стоимостью менее $62 было оснащено лишь 20% токийских домов, а знали об их существовании не более 30% жителей.

В документе подчеркивается важность самопомощи и взаимовыручки: граждан призывают закупать трехдневный аварийный запас еды и воды, а в многоквартирных домах — проводить учения не реже раза в год.

Для сохранения функций столицы план обязывает крупные компании на 100% подготовить программы непрерывности бизнеса. Кроме того, к 2030 фискальному году намечено сейсмически укрепить 42% железнодорожных станций и эстакад, признанных уязвимыми по результатам проверок 2024 года.

Всего новый план содержит 189 конкретных численных показателей — в четыре раза больше, чем стратегия 2015 года. Предыдущая программа ставила цель снизить смертность с 23 тыс. до 11,5 тыс. к 2025 году, однако задачу выполнить не удалось: прогнозируемый показатель погибших снизился лишь до 18 тыс. человек.

Эрнест Филипповский