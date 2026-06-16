Япония присоединится к десантным учениям на филиппинском острове рядом с Тайванем

Личный состав сухопутных сил самообороны Японии примет участие в тренировках по парашютному десантированию в самой северной островной провинции Филиппин Батанес, которая граничит с Тайванем. Об этом сообщает Kyodo News со ссылкой на информацию министерств обороны Японии и Филиппин.

Тренировки пройдут на совместных ежегодных учениях «Камандаг» филиппинских и американских морпехов. Обычно на них приглашаются Япония и Южная Корея, а также другие страны в качестве наблюдателей. В этом году мероприятие, в котором примут участие более 2,2 тыс. человек, продлится до 1 июля.

Со слов бригадного генерала морской пехоты Филиппин Боба Апостола сообщается, что японцы будут десантироваться с филиппинского военного самолета на остров Батанес в 200 км от Тайваня. Представитель ВВС Филиппин заявил, что они могут использовать либо транспортный самолет C-130, либо вертолет Black Hawk.

Пролив Баши между Батанесом и Тайванем имеет ключевое значение для торговли и считается важным в случае конфликта с Китаем. Также учения «Камандаг» включают захват десантом аэродрома на контролируемом Манилой острове Титу в архипелаге Спратли в Южно-Китайском море, на который претендует и Пекин.

Участие японских Сил самообороны подчеркивает растущие военные связи между Филиппинами и Японией на фоне морской активности Китая в регионе и, вероятно, вызовет критику со стороны Пекина, пишет Kyodo.

Эрнест Филипповский