Губернатор Калифорнии Ньюсом обвинил Минюст США в политическом преследовании

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом обвинил Министерство юстиции США в начале политически мотивированного расследования в отношении него и его жены. По мнению демократа, администрация Дональда Трампа преследует его из-за планов баллотироваться в президенты, передает The Wall Street Journal.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: Annabelle Gordon / Reuters Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом

Фото: Annabelle Gordon / Reuters

В видеоролике, опубликованном в соцсетях, Ньюсом рассказал, что федеральные агенты в последние дни допрашивали его друзей, родственников и бывших сотрудников, «изучая тонны случайных документов». «Дональд Трамп нападает на меня не только из-за моих злобных твитов. Он нападает на меня, потому что я рассматриваю возможность баллотироваться в президенты»,— заявил губернатор. Он добавил, что Белый дом пытается задеть его, преследуя его супругу Дженнифер Сибел Ньюсом — кинодокументалиста и основательницу правозащитной группы.

Источник WSJ, знакомый с ситуацией, подтвердил, что федеральные прокуроры в Калифорнии действительно проводят допросы. Одно из расследований касается налогов жены губернатора, другое — его бывшей главы аппарата. Однако собеседник издания подчеркнул, что эти проверки идут как минимум с 2025 года. Они были запущены местными правоохранителями после обращений свидетелей, а не политическими назначенцами господина Трампа в Вашингтоне. Сам Минюст и исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш отказались от комментариев.

Влад Никифоров