В Техасе готовят к передаче Тайваню первый из 66 заказанных истребителей F-16V

Первый из заказанных Тайванем самолетов F-16V Block 70 был замечен в Техасе перед отправкой, сообщает издание Taipei Times со ссылкой на

депутата парламента от Демократической прогрессивной партии (ДПП) Ван Тин-ю.

Двухместный самолет с бортовым номером 6831 попал в поле зрения во время перелета с завода Lockheed Martin в Гринвилле (Южная Каролина) на объединенную резервную базу военно-морской авиации Форт-Уэрт в Техасе, цитирует газета пост депутата в соцсети.

Отмечается, что самолет оснащен конформными топливными баками вдоль фюзеляжа емкостью 1,7 тыс. л. Также есть внешние баки под крыльями. По расчетам депутата, это дает максимальную дальность полета свыше 4 тыс. км, что примерно соответствует расстоянию от Тайваня до Гуама или Пекина. Согласно сообщению, самолет, возможно, выполнял предварительные тренировочные полеты перед перелетом через океан.

F-16V Block 70 — это новая версия F-16 Fighting Falcon, оснащенная более мощным двигателем F110-GE-129, модернизированной авионикой, улучшенными системами радиоэлектронной борьбы и увеличенным сроком службы конструкции.

Парк тайваньских истребителей состоит из модернизированных F-16A/B Block 20 образца 1990-х годов. Закупка 66 новых истребителей F-16V Block 70 в США была одобрена в 2019 году в рамках программы модернизации островных ВВС «в условиях растущего военного давления со стороны Китая», пишет Taipei Times. Поставки должны были начаться в 2023 году, но сроки были сдвинуты из-за пандемии COVID-19, переноса производственных линий, проблем с системной интеграцией и нехватки рабочей силы. Ожидается, что большая часть самолетов будет поставлена в этом или следующем году.

Эрнест Филипповский