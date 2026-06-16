ММК требует с челябинского завода теплооборудования 465 млн рублей

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» подало иск к челябинскому АО «Теплоэнергооборудование». Сумма взыскания составляет 465 млн руб., указано в картотеке арбитражных дел.

Заявление поступило 15 июня. На данный момент оно не принято к производству. Происхождение и структура долга неизвестны. По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Теплоэнергооборудование» зарегистрировано в Челябинске в 1999 году. Учредители не указаны, генеральным директором является Дмитрий Самойлов. Выручка компании за 2025 год составила 925,1 млн руб., чистый убыток — 234 тыс. руб.