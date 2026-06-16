В Тюмени НКО привлекут к профилактике террористических проявлений среди молодежи

Губернатор Тюменской области Александр Моор провел заседание областной Антитеррористической комиссии с целью проверки готовности транспортной инфраструктуры региона к угрозам терроризма. «Все нормативные требования, направленные на обеспечение антитеррористической защищенности объектов, должны быть выполнены в полном объеме и в установленные сроки»,– подчеркнул глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По поручению Национального антитеррористического комитета участники заседания обсудили вопрос привлечения некоммерческих организаций к профилактике вовлечения молодежи в террористическую деятельность. Было решено обеспечить участие НКО с опытом проведения неформальных мероприятий для обмена эффективными практиками позитивного влияния на молодежь.

Мероприятия с участием НКО будут включены в планы работы органов образования, культуры, спорта и молодежной политики.