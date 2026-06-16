Во Владивостоке студента из Колумбии обвинили в работе на наркомагазин

Передано в суд для рассмотрения по существу уголовное дело в отношении гражданина Республики Колумбия, студента одного из вузов столицы Приморья. Он обвиняется в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере (ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ).

25-летний молодой человек был задержан сотрудниками полиции во Владивостоке в марте текущего года. Во время личного досмотра у него была обнаружено 14 свертков, содержащих, как установила позднее экспертиза, «наркотические вещества синтетического ряда массой 13 г». Позже полицейскими были изъяты еще 16 свертков с синтетическими наркотиками, которые студент из Колумбии успел разложить в тайниках-закладках на территории Первомайского района Владивостока.

По версии следствия, иностранец устроился на работу курьером в наркомагазин с целью заработка. «С ноября 2025 года студент регулярно получал партии наркотиков для дальнейшего сбыта путем тайников — "закладок" на территории города Владивостока. Через социальные сети мужчина отправлял в интернет-магазин видеоотчеты о проделанной работе»,— указано в сообщении УМВД по Приморью. Утверждается, что обвиняемый мог в день оборудовать от 20 до 50 тайников с наркотиками. Молодому человеку грозит до 20 лет лишения свободы.

Алексей Чернышев, Владивосток