Алтайский край увеличит дефицит своего бюджета после внесения поправок

Законодательное собрание Алтайского края внесет поправки в бюджет региона на 2026 год. Вопрос об этом включен в повестку дня сессии регионального парламента, которая состоится 17 июня.

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Согласно законопроекту, внесенному губернатором Виктором Томенко, доходы бюджета будут увеличены на 3,08 млрд руб. и составят 207,93 млрд руб. Расходы вырастут на 7,27 млрд руб. до 226,08 млрд руб. Таким образом, дефицит бюджета увеличится до 18,16 млрд руб.

«Дополнительные средства планируется направить на финансовую поддержку муниципалитетов, материальную помощь отдельным категориям граждан, в том числе участникам СВО и членам их семей, на поддержание функционирования отраслей социальной сферы, на увеличение расходов дорожного фонда и другие расходы»,— говорится в сопроводительных документах к законопроекту.

В 2025 году бюджет Алтайского края получил доходы в объеме 198,33 млрд руб., расходы составили 215,93 млрд руб. (дефицит — 17,6 млрд руб.).

Валерий Лавский