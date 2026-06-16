Четырех шадринцев будут судить за участие в незаконной передаче номеров

СУ СКР по Курганской области завершило расследование уголовных дел в отношении двух девушек и двух молодых людей. Жителей Шадринска обвиняют в участии в передаче номеров с нарушением закона (ч. 2 ст. 274.4 УК РФ), сообщает пресс-служба госоргана.

По данным следствия, в октябре–ноябре прошлого года местные жители передали свои паспорта сотрудникам одного из федеральных операторов сотовой связи. На каждого было оформлено до 20 номеров через виртуальные сим-карты. За это молодые люди и девушки получили от 500 руб. до 1 тыс. руб. После организатор преступления передал QR-коды идентификации номеров третьим лицам, получив вознаграждение в иностранной валюте. По версии следствия, это могло позволить мошенникам обманывать граждан страны.

Всего фигурантами дел оформлено более 1,5 тыс. виртуальных сим-карт, в преступную схему вовлечено более 70 жителей региона, среди которых есть несовершеннолетние. Уголовные дела направлены в Шадринский районный суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска