Госдума обсуждает с ЦБ меры борьбы с банкнотами «банка приколов»

Депутаты Госдумы и Центральный банк (ЦБ) обсуждают меры борьбы с изготовлением билетов «банка приколов» — поддельных купюр и монет. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. По его словам, это необходимо для защиты населения от мошенников.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

«Центральный банк наиболее заинтересован в том, чтобы эти нормы реализовать. Но, полагаю, что это законодательно надо будет закрепить и готовить соответствующее правовое решение»,— сказал господин Аксаков в разговоре с «РИА Новости».

В январе ЦБ опубликовал доклад, в котором предложил установить запрет на изготовление и сбыт предметов, имеющих сходство с российскими банкнотами и монетами. Регулятор предложил ввести административную ответственность за подобные действия.