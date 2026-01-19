ЦБ готовит запрет на изготовление похожих на банкноты предметов

Банк России разработал предложения о введении запрета на изготовление и сбыт предметов, внешне схожих с банкнотами и монетами ЦБ РФ, следует из материалов регулятора.

Инициатива находится на рассмотрении профильных министерств и ведомств. Также предлагается установить административную ответственность за подобные действия.

Особую обеспокоенность регулятора вызывает использование похожей на банкноты продукции для обмана граждан. По данным ЦБ, жертвами таких схем нередко становятся социально незащищенные группы населения, прежде всего люди старшего возраста.