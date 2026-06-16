В Туве назначили выборы главы республики

Верховный хурал Республики Тыва назначил на 20 сентября очередные выборы главы региона. Сессия республиканского парламента приняла решение об этом 16 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Глава Тувы избирается на пятилетний срок. На предыдущих выборах в 2021 году победу одержал Владислав Ховалыг, набравший 86,81% голосов. Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе он заявил о намерении пойти на второй срок. Господин Ховалыг также является секретарем регионального отделения «Единой России».

Другие партии о выдвижении кандидатов пока не объявляли.

Валерий Лавский