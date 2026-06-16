В Туве назначили выборы главы республики
Верховный хурал Республики Тыва назначил на 20 сентября очередные выборы главы региона. Сессия республиканского парламента приняла решение об этом 16 июня.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Глава Тувы избирается на пятилетний срок. На предыдущих выборах в 2021 году победу одержал Владислав Ховалыг, набравший 86,81% голосов. Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе он заявил о намерении пойти на второй срок. Господин Ховалыг также является секретарем регионального отделения «Единой России».
Другие партии о выдвижении кандидатов пока не объявляли.