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В Туве назначили выборы главы республики

Верховный хурал Республики Тыва назначил на 20 сентября очередные выборы главы региона. Сессия республиканского парламента приняла решение об этом 16 июня.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Глава Тувы избирается на пятилетний срок. На предыдущих выборах в 2021 году победу одержал Владислав Ховалыг, набравший 86,81% голосов. Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе он заявил о намерении пойти на второй срок. Господин Ховалыг также является секретарем регионального отделения «Единой России».

Другие партии о выдвижении кандидатов пока не объявляли.

Валерий Лавский

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