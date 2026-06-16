Маричев: антикризисная команда «Роснано» работала над возвращением компании финансовой субъектности

Последние годы антикризисная команда «Роснано» работала над тем, чтобы вернуть компании финансовую субъектность. Об этом в интервью «Ъ» заявил управляющий директор компании по корпоративной защите Михаил Маричев.

По его словам, антикризисная команда пыталась разрушить стереотип, что компания всегда может прийти к государству за новыми деньгами. Напротив, суть работы была в том, чтобы «сократить зависимость от такого сценария», отметил господин Маричев.

«Для нас принципиально важно: мы не строим антикризисную модель на новых госденьгах под старые ошибки. Мы работаем с тем, что удалось сохранить, вернуть и восстановить»,— пояснил он.

Подробнее — в интервью «Ъ» с управляющим директором «Роснано» по корпоративной защите Михаилом Маричевым.