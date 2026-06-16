Маричев: «Роснано» прошла долговой кризис

Долговой кризис и кризис ликвидности — это уже не вся повестка «Роснано», эта стадия пройдена, заявил в интервью «Ъ» управляющий директор компании по корпоративной защите Михаил Маричев.

«Теперь задача другая: не повторить системные ошибки прошлого и не дать им снова прорасти в новой фазе развития»,— пояснил он.

Работа кризисной команды завершится, когда уголовно-правовая повестка перестанет быть главной новостью о компании, отметил он.

«Когда будет в основном закрыт ключевой legacy-контур, восстановлен необходимый уровень контроля и новая повестка станет важнее судебной хроники»,— сказал Михаил Маричев.

Подробнее — в интервью «Ъ» с управляющим директором «Роснано» по корпоративной защите Михаилом Маричевым.