Для аэропортов Внуково и Домодедово ввели временные ограничения

Аэропорты Внуково и Домодедово начали принимать и отправлять рейсы по согласованию с «соответствующими органами», сообщили в Росавиации. Временные меры приняли из-за введения ограничений на использование воздушного пространства в районе аэропортов.

В Росавиации предупредили о возможных корректировках в расписании рейсов. Там объяснили, что это необходимо ради безопасности полетов.

Подобные ограничения в России обычно вводят из-за опасности налета беспилотников на российские регионы. Ограничения сегодня ночью также вводились в аэропортах Нижнего Новгорода и Калуги.