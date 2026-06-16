Лукашенко рассказал о последствиях вступления Белоруссии в конфликт РФ и Украины

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что много раз обсуждал с Владимиром Путиным недопустимость начала боевых действий на территории республики. По его словам, российский президент соглашался с ним и говорил, что от вступления республики в конфликт России и Украины будет больше вреда, чем пользы. Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Аль-Арабия», которое опубликовала пресс-служба администрации президента Белоруссии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент Белоруссии Александр Лукашенк

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Президент Белоруссии Александр Лукашенк

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Александр Лукашенко назвал несколько причин, почему Белоруссия не может участвовать в конфликте. Во-первых, по его словам, республика уязвима в военном отношении: «Беларусь у украинских военных как на ладони. Мы прекрасно понимаем, что наши основные объекты жизнеобеспечения — производственные и логистические — окажутся под ударом». Второй причиной он назвал то, что белорусский народ не приемлет войн: «Мы понимаем, что погибнет немало наших военных. За что? Зачем им погибать?». Кроме того, сказал господин Лукашенко, участие страны в военных действиях расширит линию фронта на 1,5 тыс. километров. «Мы с россиянами при нынешнем течении войны не сможем обеспечить защиту этого участка»,— сказал он.

В конце концов, президент подчеркнул, что республика не может участвовать в конфликте из-за родственных связей людей, которые живут по обе стороны от белорусско-украинской границы. «Там же все переплетено. В Украине живут семьи белорусов, в Беларуси, у нас там на юге, живут семьи украинцев. Есть совместные семьи — переженились, детей вырастили, жили, как нормальные люди... Даже мои корни где-то между Черниговом и Киевом зарыты — моих предков. И мы что, должны это все отбросить в сторону, забыть и начать воевать?»,— сказал он.