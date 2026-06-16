Умер звезда комедии «Пришельцы» Кристиан Бюжо

Французский актер, сыгравший роль стоматолога Жан-Пьера Гулара в кинофраншизе «Пришельцы», умер 15 июня в возрасте 81 года. Об этом сообщает Le film francais со ссылкой на актерское агентство Singularist. По информации издания, актер ушел из жизни в Приморской Шаранте, где он родился.

Всего за свою карьеру актер снялся более чем в 60 фильмах, среди них — «SuperАлиби» Филиппа Лашо, «Возвращение героя» Лорана Тирара и «Неразлучные» Варанта Суджяна. Работал с российскими кинематографистами — в 2014 сыграл роль в фильме «Кухня в Париже» режиссера Дмитрия Дьяченко.

Господин Бюжо был преподавателем драматического искусства в школе Жана Перимони. Он также работал профессиональным каскадером и театральным режиссером.