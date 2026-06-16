Mehr: в Ормузском проливе раздались взрывы

В Ормузском проливе — на юге иранского острова Кешм — раздались звуки взрывов, сообщает агентство Mehr. Официальные власти Ирана и командование КСИР произошедшее пока никак не комментировали.

Уточняется, что всего было зафиксировано три взрыва: первые два прогремели накануне поздно вечером, а третий — уже после полуночи.

По предварительным данным Mehr, это может быть связано с действиями местных сил по «регулированию судоходства» в проливе. Ранее иранские агентства сообщали, что танкеры и сухогрузы исламской республики начали проходить через зону морской блокады США в этом регионе.