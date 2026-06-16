Свердловский омбудсмен не исключила проведение нескольких амнистий после СВО
Жители Свердловской области переживут «несколько амнистий, не одну» при президенте Владимире Путине после завершения специальной военной операции (СВО), рассказала уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова в интервью «Ъ-Урал». По словам омбудсмена, глава государства может освободить от уголовной ответственности ряд «категорий людей, которых он ценит»: матерей с детьми, бойцов и несовершеннолетних.
Татьяна Мерзлякова во время интервью
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
«Есть несовершеннолетние, которые что-то прочитали в соцсетях, начали с кем-то переписываться и сказали не подумав. Есть и участники СВО, которые по глупости нарушили закон, не считая убийств и другие жестокие преступления. Думаю, когда СВО закончится, президент объявит амнистию по этим категориям, но это мои мысли, все может быть по-другому»,— сказала госпожа Мерзлякова.
Омбудсмен добавила, что после завершения СВО «великая задача» по призыву к амнистии будет доверена члену Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Еве Меркачевой. «Она готова всегда. Но надо сначала победить»,— подчеркнула уполномоченный.
Татьяна Мерзлякова является рекордсменом среди всех региональных омбудсменов в России по времени работы на посту. За 25 лет ее аппарат рассмотрел более 1 млн обращений и выстроил работу со всеми руководителями подразделений Центрального военного округа (ЦВО) для решения большего числа вопросов по теме специальной военной операции (СВО). В своем первом интервью после переизбрания на шестой срок уполномоченный рассказала о готовности властей к возвращению бойцов, высказалась о закрытии правозащитных организаций и не исключила проведения широкой амнистии.
Об итогах 25 лет работы Татьяны Мерзляковой на посту омбудсмена и планах до 2031 года — в ее интервью «Ъ-Урал».