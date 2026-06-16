Мерзлякова заявила о закрытости правоохранительной системы Свердловской области

Правоохранительная система в Свердловской области за многие годы так и «не стала более открытой», несмотря на тесное взаимодействие аппарата регионального омбудсмена и силовиков, рассказала уполномоченный по правам человека на Среднем Урале Татьяна Мерзлякова в интервью «Ъ-Урал». В качестве примера она привела совместную работу со свердловской полицией по изоляторам временного содержания (ИВС).

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«Казалось, что мы так много сделали по ИВС и с сегодняшним руководителем ГУ МВД по региону Александром Мешковым, и вдруг недавно ко мне приходят люди, которым я не могу не верить. Они принесли чистое белье для человека, но в ИВС им отказали, так как была установка для конкретного гражданина ничего не принимать. Слушайте, ну это что?»,— возмутилась госпожа Мерзлякова.

Уполномоченный призналась, что случай с ИВС «просто вывел из колеи». «Я услышала это от женщины в слезах, и мне самой стало горько, потому что казалось, что мы все решили. Ну что это такое? Я понимаю еще, когда речь шла бы о жестоком убийце, а когда говорим про какие-то экономические преступления, то это совершенно неоправданно»,— подчеркнула она.

Госпожа Мерзлякова заверила, что ее аппарат уже ищет причины случившегося. «Я с себя вину не снимаю, когда в Свердловской области происходит нарушение прав человека»,— добавила омбудсмен.

Татьяна Мерзлякова является рекордсменом среди всех региональных омбудсменов в России по времени работы на посту. За 25 лет ее аппарат рассмотрел более 1 млн обращений и выстроил работу со всеми руководителями подразделений Центрального военного округа (ЦВО) для решения большего числа вопросов по теме специальной военной операции (СВО). В своем первом интервью после переизбрания на шестой срок уполномоченный рассказала о готовности властей к возвращению бойцов, высказалась о закрытии правозащитных организаций и не исключила проведения широкой амнистии.

Об итогах 25 лет работы Татьяны Мерзляковой на посту омбудсмена и планах до 2031 года — в ее интервью «Ъ-Урал».

Василий Алексеев