При крушении бомбардировщика B-52 в Калифорнии погибли восемь человек

По предварительной информации, восемь членов экипажа погибли во время крушения стратегического бомбардировщика В-52 Stratofortress в США. Об этом указано в сообщении авиабазы Эдвардс в штате Калифорния в соцсети Х.

Бомбардировщик потерпел крушение вскоре после взлета с авиабазы Эдвардс в пустыне Мохаве для проведения планового испытательного полета. Самолет упал примерно в 160 км к северу от Лос-Анджелеса.

Аэродром был закрыт, все прибывающие на базу самолеты перенаправляются, добавили представители Эдвардс.