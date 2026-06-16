Свердловский омбудсмен: НКО могли избежать закрытия в случае отказа от политики

Многие некоммерческие организации в России и Свердловской области прекратили деятельность из-за участия в их работе людей, которые занимались «только политикой», рассказа уполномоченный по правам человека на Среднем Урале Татьяна Мерзлякова в интервью «Ъ-Урал». По словам омбудсмена, в случае отсутствия провокационных групп правозащитники и власти «спокойно с ними всеми работали».

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Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Татьяна Мерзлякова во время интервью

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Госпожа Мерзлякова в качестве примера привела движение «Мемориал» (признано в России экстремистским и запрещено, включено в реестр иноагентов), работу которого ранее поддерживала. «С их стороны все-таки произошла провокация. В нем были настоящие правозащитники, которые выступали за покаяние перед пострадавшими семьями и увековечивание памяти, но вдруг там появилась группа ребят, которых интересовала исключительно политика»,— пояснила она.

Уполномоченный добавила, что представители движения также призывали к отставке губернатора Свердловской области в 2012-2025 годах Евгения Куйвашева, при котором на 12-м км Московского тракта вблизи одного из крупнейших мест массовых захоронений жертв политических репрессий на Среднем Урале была открыта скульптура «Маски скорби» Эрнста Неизвестного. «Вот это мне не нравится»,— подчеркнула омбудсмен.

Татьяна Мерзлякова отметила, что в обществе должна сохраняться дискуссия, однако «всему должна быть мера». «Я посещаю СИЗО, где сидят по статьям за экстремизм и терроризм, и была потрясена, когда услышала людей, которые не понимают происходящего, — они готовы встать на другую сторону и подорвать военкомат. Я всегда вспоминаю сильные слова Сергея Бодрова, когда он произнес, что "во время войны нельзя говорить плохо о своих, даже если они неправы". И все»,— сказала уполномоченный.

Татьяна Мерзлякова является рекордсменом среди всех региональных омбудсменов в России по времени работы на посту. За 25 лет ее аппарат рассмотрел более 1 млн обращений и выстроил работу со всеми руководителями подразделений Центрального военного округа (ЦВО) для решения большего числа вопросов по теме специальной военной операции (СВО). В своем первом интервью после переизбрания на шестой срок уполномоченный рассказала о готовности властей к возвращению бойцов и не исключила проведения широкой амнистии.

Об итогах 25 лет работы Татьяны Мерзляковой на посту омбудсмена и планах до 2031 года — в ее интервью «Ъ-Урал».

Василий Алексеев