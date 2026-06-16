FAZ: США внезапно лишили НАТО части войск

США отозвали свои обязательства по предоставлению НАТО ключевых сил на море и в воздухе, среди которых — авианосная ударная группа, подразделение стратегических бомбардировщиков и более 50 истребителей. Об этом сообщает немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) со ссылкой на источники.

Как отмечает FAZ, решение стало неожиданностью для многих союзников США. По информации собеседников издания, американские власти пошли на такой шаг, чтобы побудить членов альянса самим «закрыть образовавшиеся бреши» в обороне — причем сделать это до саммита НАТО, который состоится в начале июля. Собеседники издания полагают: США намерены прибегнуть и к другим подобным мерам в ближайшие годы, что Белый дом может назвать стимулом для наращивания европейского оборонного потенциала.

По данным Welt, США отозвали одну из двух авианосных ударных групп, половину крейсерских и эсминцевых соединений, 11 из 26 дальних противолодочных самолетов и все подлодки, способные запускать крылатые ракеты Tomahawk. Также отзыв обязательств затронул одно из двух подразделений стратегических бомбардировщиков, 54 из 153 истребителей, 16 из 79 самолетов-заправщиков, все разведывательные БПЛА большой дальности и почти половину беспилотников Reaper. Кроме того, США пока не будут размещать в Европе ракеты Tomahawk в обычном, неядерном, снаряжении, отмечает FAZ.