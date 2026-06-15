Самарский депутат на праймериз ЕР предоставил ложные данные об участии в СВО

Депутат Самарской губернской думы Александр Милеев представил недостоверные данные об участии в спецоперации на праймериз «Единой России», сообщили в пресс-службе регионального отделения партии. Ситуацию планируется вынести на рассмотрение комитета по этике ЦИК партии.

Секретарь регионального отделения и глава региона Вячеслав Федорищев предложил рассмотреть ситуацию в Центральном исполнительном комитете партии в рамках работы комитета по этике.

Вячеслав Федорищев 2 июня написал в Telegram, что реготделение партии не может принять решение о соответствии данного кандидата статусу участника СВО, и поручил провести партийную проверку по этому факту. Кроме того, ему не стали добавлять на праймериз дополнительные 25% голосов, положенные кандидатам, которые участвовали в боевых действиях на Украине. В итоге в генсовет партии внесли другого кандидата, который баллотировался по этому же округу.

Александр Милеев с 2021 года занимает пост вице-спикера Самарской губернской думы. По данным СМИ, он зарегистрировался на праймериз как участник СВО, при этом не прекращая работу в губернской думе.