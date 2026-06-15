В Свердловской области создадут список погибших на СВО

Правительство Свердловской области создаст список военнослужащих, погибших во время специальной военной операции. Соответствующее распоряжение подписал губернатор региона Денис Паслер.

Выполнить задачу поручено департаменту молодежной политики региона. Он должен будет «обеспечить формирование и ведение поименного списка погибших (умерших) при защите Отечества, останки которых погребены в воинских захоронениях, расположенных на территории Свердловской области».

Главы муниципалитетов должны организовать специальные комиссии по увековечиванию памяти за 30 дней с момента публикации распоряжения. Данные о захоронениях необходимо направлять в департамент молодежной политики ежегодно до 1 марта.

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