Путин разрешил иностранцам до октября платить за газ не только через Газпромбанк

Президент России Владимир Путин продлил до 1 октября 2026 года разрешение иностранным покупателям оплачивать российский газ в рублях не только через Газпромбанк. Указ опубликован на портале правовых актов. Действие предыдущего истекает 1 июля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Россия изменила порядок оплаты газа из-за американских санкций против Газпромбанка, введенных в ноябре 2024 года. До этого иностранцы могли конвертировать валюту в других банках России, но затем все равно обязаны были перевести полученные рубли на счет российского поставщика газа в Газпромбанке. В декабре 2024-го Владимир Путин своим указом разрешил импортерам оплачивать поставки не только в рублях.