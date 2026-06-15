Ozon погасил 7,4 млн акций для устранения размытия капитала

МКПАО «Озон» погасила 7,42 млн обыкновенных акций для устранения размытия капитала, возникшего при допэмиссии под программу мотивации, сообщили в пресс-службе компании. Общее число бумаг после погашения составляет 216,4 млн штук, что соответствует показателю до допэмиссии.

Устранение размытия капитала предполагает принятие мер по восстановлению или защите долей существующих акционеров при выпуске новых акций. В дальнейшем, пообещали в Ozon, мотивационные программы не будут приводить к размытию акционерного капитала.

В конце 2025 года акционеры Ozon утвердили допэмиссию акций по программе мотивации и одновременно одобрили уменьшение уставного капитала на аналогичное число бумаг. Тогда же компания запустила buyback до конца 2026 года объемом до 25 млрд руб.

«Выкупленные акции не участвуют в голосовании и распределении дивидендов до их передачи участникам программы долгосрочной мотивации»,— пояснили в пресс-службе Ozon.