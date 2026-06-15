Либерал-демократы просветят избирателей о религиозных гонениях в СССР

ЛДПР объявила о запуске проекта «Трагедия по соседству», направленного на сохранение памяти жертв религиозных гонений в СССР. В его рамках партийцы займутся выявлением имен репрессированных священнослужителей и верующих, увековечиванием их памяти и восстановлением разрушенных храмов и святынь.

Как пояснил на презентации проекта член Высшего совета ЛДПР Никита Березин, благодаря новому проекту потомки репрессированных «могут обрести новые исторические знания». «Ну и в целом очень важно сегодня показать эту историю, чтобы все наши граждане понимали, насколько тогда был нанесен сильный удар по людям, которые говорили о вере», — добавил либерал-демократ. По его словам, партия намерена отправлять в патриаршую комиссию РПЦ документы по выявленным фактам казней за веру, чтобы их жертвы обретали статус новомучеников.

Замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Андрей Луговой сообщил, что «по данным исследователей» к 1917 году в России было около 140 тыс. священнослужителей и монашествующих, а к 1939-му «в результате террора и репрессий» погибли более 120 тыс. из них. Проект должен помочь «разобраться, кто был в этом всем виноват», хотя у самого депутата ответ уже есть. «Кто является наследниками большевиков? КПРФ», — заявил он, призвав нынешних коммунистов «покаяться за большевиков». В ответ на вопрос «Ъ», следует ли каяться еще и представителям спецслужб, чьи предшественники осуществляли эти репрессии, бывший сотрудник КГБ Луговой напомнил, что тогда в стране «существовала репрессивная идеология, которая заставляла людей делать то, что они, может быть, не хотели».

Претензии ЛДПР к коммунистам — это «не очень креативная попытка изобразить избирательную кампанию», заявил «Ъ» секретарь ЦК КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко. Россия противостоит «воспрянувшему неонацизму западных стран» во многом благодаря мощи СССР и ленинско-сталинской модернизации, подчеркнул он: «Нас все пытаются заставить покаяться — за то, что мы победили в войне, первые прорвались в космос, создали ракетно-ядерный щит». «Антисоветизм — это главная и крайняя форма русофобии. И господин Луговой как-то неуклюже пытается встать на эти рельсы», — заключил коммунист.

Степан Мельчаков