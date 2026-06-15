Каменско-Днепровский округ в Запорожской области обесточен после атак ВСУ

Вооруженные силы Украины нанесли удар по энергетической инфраструктуре Каменско-Днепровского муниципального округа в Запорожской области, полностью его обесточив, сообщили в администрации округа.

«Из-за атаки на энергетическую инфраструктуру во всем регионе отсутствует электроснабжение»,— уточняют местные власти.

Также, по словам чиновников, из-за обстрела со стороны ВСУ отсутствует газоснабжение в селе Ивановка и Благовещенка.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что энергетики делают все возможное для стабилизации напряжения в сетях, поврежденных противником, а ремонтно-восстановительные работы не останавливаются несмотря ни на что.

«Отключения электроэнергии могут повторяться. Аварийно-восстановительные бригады работают одновременно на всех ключевых направлениях»,— подчеркнул господин Балицкий.

По данным властей Запорожской области, за прошедшие сутки ВСУ 13 раз атаковали их мирные населенные пункты. Пострадали четыре человека, также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры и ряда автомобилей.

Александр Дремлюгин, Симферополь