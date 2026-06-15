Tripadvisor продаст American Express сервис по бронированию ресторанов

Tripadvisor и American Express договорились о сделке по продаже онлайн-сервисом путешествий ведущей европейской платформы для бронирования ресторанов TheFork. American Express приобретет ее за $700 млн. Компании выпустили соответствующие заявления.

TheFork связывает миллионы посетителей с более чем 50 тыс. ресторанов в 11 европейских странах через свое приложение и платформу бронирований для взаимодействия с клиентами и управления ресторанами.

Как отмечается в заявлении American Express, покупка TheFork укрепит международный бизнес компании, и так глубоко интегрированный с ресторанной индустрией. Через свои сервисы Resy и Tock она предоставляет заведениям инструменты для управления столиками, предоплатами и депозитами, а держатели карт получают эксклюзивный доступ к бронированиям и предложениям. Присоединение TheFork позволит расширить сеть заведений до 75 тыс. «Рестораны — это один из главных способов взаимодействия людей с нашим брендом»,— подчеркнул Рафа Маркес, президент подразделения международных карточных услуг American Express.

Tripadvisor, в свою очередь, в рамках масштабного обновления сможет сосредоточиться на стратегии развития впечатлений. Закрытие сделки ожидается до конца 2026 года.

Екатерина Наумова