Часть Симферополя и пригород остались без света

Часть Симферополя и ряд населенных пунктов в его окрестностях остались без электроэнергии из-за аварии на линии электропередачи. Об этом сообщили в ГУП РК «Крымэнерго».

«В связи с повреждениями в электрических сетях произошло отключение потребителей городского округа Симферополь и Симферопольского района»,— уточнили в пресс-службе.

Сколько абонентов осталось без света, на предприятии на данный момент не сообщают. По словам специалистов, аварийно-восстановительные бригады работают на местах и устраняют проблему. Планируемое время восстановления подачи электроэнергии — около трех часов.

Одновременно с этим в прокуратуре Крыма заявили, что по факту инцидента проводят проверку и намерены дать оценку соблюдению требований законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в том числе в части принятия мер по недопущению подобных аварий.

Александр Дремлюгин, Симферополь