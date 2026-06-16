Границу прикроют от шпонов

Вслед за запретом экспорта необработанного леса правительство может ограничить зарубежные поставки фанерного кряжа и шпона — сырья для производства фанеры. Лишившиеся западных зарубежных рынков переработчики вынуждены конкурировать за сырье с другими странами. В отрасли считают, что введение квот и пошлин должно создать баланс между интересами экспортеров фанерного кряжа и производителями фанеры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Вице-премьер Дмитрий Патрушев поручил Минэкономики и заинтересованным федеральным органам власти проработать вопрос установления мер тарифного регулирования на экспорт щепы, шпона и фанерного кряжа. Это следует из протокола по итогам совещания о ситуации в лесопромышленном комплексе 27 мая (есть у “Ъ”). Предоставить позицию в правительство министерства должны до 20 июля. В Минэкономики и Минпромторге “Ъ” не ответили.

Как рассказали “Ъ” источники в отрасли, вопрос обсуждается уже не первый год. Сейчас участники рынка предлагают установить в рамках постановления правительства квоты на вывоз фанерного березового кряжа по субъектам с пошлиной внутри квоты в 7% и перечень субъектов, которым она выделена. Вне квоты пошлину предлагается установить на уровне 50%.

Сегодня, поясняют источники “Ъ”, разрабатывается список регионов, которым должна быть выделена квота и рассчитывается ее размер с учетом потребностей переработчиков.

Гендиректор Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности России Тимур Иртуганов пояснил “Ъ”, что нехватка сырья для производства фанеры — фанерного кряжа и шпона — проявилась в России еще в 2017 году в условиях роста экспорта. В 2019 году, рассказывает он, правительство ограничило экспорт необработанной древесины, но тогда цены на фанеру упали, объем заготовки увеличился, что само по себе стабилизировало ситуацию. При этом запрет на экспорт не коснулся отдельных сортов деревьев и продукции первых переделов — фанерного кряжа и шпона, добавляет господин Иртуганов.

В 2022 году, продолжает Тимур Иртуганов, ситуация на рынке фанеры обострилась из-за закрытия традиционных зарубежных рынков (в основном Западной Европы и США). По его словам, ранее на экспорт приходилось около двух третей выпущенной в России фанеры, и сегодня, после сокращения зарубежных поставок, производство примерно на 40% отстает от уровня 2021 года. Как отмечает господин Иртуганов, емкость внутреннего рынка исчерпана, а поиски новых экспортных направлений не дают результатов в условиях действующих пошлин на российскую фанеру и дорогой логистики, делающей невыгодными поставки на некоторые рынки. При этом, добавляет он, российские производители фанерного кряжа и шпона снабжают сырьем регионы, куда РФ может поставлять продукцию более высокого передела. А другие страны, говорит Тимур Иртуганов, делают фанеру из российского сырья и экспортируют в Северную Африку и Юго-Восточную Азию, перебивая поставки фанерщиков из РФ.

В связи с этим, по его мнению, назрела необходимость ограничения экспорта сырья, но необходимо найти баланс между интересами поставщиков фанерного кряжа (в основном с Дальнего Востока) и производителей фанеры. «Введение ограничений по объемам вывоза и установление пошлины до 50% на объем, который не войдет в квоту, позволит выживать Дальнему Востоку, но снизит конкуренцию с продукцией из российского сырья на глобальном рынке»,— считает господин Иртуганов.

В крупнейшем российском производителе фанеры «Свеза» отметили, что подобные меры уже применялись ранее в отношении отдельных видов лесоматериалов и показали эффективность в развитии перерабатывающих производств и продукции более глубоких переделов на территории РФ.

При этом, продолжают в «Свезе», по отдельным видам сырья и полуфабрикатов сохраняются структурные диспропорции и оценивать инициативы важно с учетом влияния на отрасль в целом.

Вице-президент «Сегежа Групп» Николай Иванов отмечает, что лесопромышленный бизнес, специализирующийся на производстве и экспорте березовой фанеры, уже несколько лет предлагает усилить контроль за вывозом сырья. «Логика здесь проста и совпадает с уже принятым на уровне президента решением об ограничении экспорта круглого леса. Это необходимо для стимулирования глубокой переработки фанерного кряжа внутри страны и тем самым вывода отечественного ЛПК на более высокий технологический и производственный уровень»,— говорит он. Квоты с низкой пошлиной (7%) внутри лимита и запретительной (50%) сверх него — классический механизм регулирования, добавляет топ-менеджер.

Ольга Мордюшенко