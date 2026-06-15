Курская мелиоративная станция требует банкротства белгородского сахкомбината

В Арбитражный суд Белгородской области поступил иск ООО «Курская зональная опытно-мелиоративная станция» (КЗОМС) о признании банкротом АО «Сахарный комбинат Большевик». Сумма требований составляет 32,7 млн руб. Их суть не раскрывается. Заявление пока не принято к производству. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Ранее стороны уже судились. В ноябре 2025 года «Курская опытная мелиоративная станция» потребовала взыскать с сахкомбината 44 млн руб. Задолженность образовалась по договору поставки, заключенному в марте прошлого года. Его детали не раскрывались. Причем основной долг составлял как раз 32,8 млн руб., а оставшаяся сумма касалась неустойки.

По данным Rusprofile, АО «Сахарный комбинат Большевик» зарегистрировано в Грайворонском районе Белгородской области в 2003 году. Уставный капитал составляет 15 млн руб. Основной вид деятельности — производство сахара. Учредителем и управляющей организацией является московское ООО «Агроинновация», которое принадлежит Евгению Гинеру (50% долей), Миро Амадян (40%) и Федору Бежанову (10%). В 2025 году «Большевик» сработал с нулевой выручкой, как и годом ранее, при сократившейся на 97% чистой прибыли в 1,7 млн руб. ООО «КЗОМС» зарегистрировано в Курчатовском районе Курской области в 2018 году. Уставный капитал — 510 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Владеет обществом Кирилл Сорокин. В 2025 году выручка компании уменьшилась на 31%, до 458 млн руб. Чистая прибыль сократилась на 17%, до 8,5 млн руб. Управляющий директор — Кирилл Сорокин.

В феврале этого года «Ъ-Черноземье» сообщал, что суд полностью удовлетворил требования КЗОМС. «Большевик» пытался оспорить решение суда, указывая, что истец не представил доказательств наступления для него значительных убытков в результате несвоевременного внесения предоплаты по договору. Однако Девятнадцатый арбитражный апелляционный суд не согласился с доводами сахкомбината и отклонил его жалобу.

Егор Якимов