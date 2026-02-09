Суд удовлетворил иск курской мелиоративной станции к белгородскому сахкомбинату

Арбитражный суд Курской области полностью удовлетворил иск местного ООО «Курская зональная опытная мелиоративная станция» (КЗОМС) к белгородскому АО «Сахарный комбинат "Большевик"». Мотивировочная часть решения пока не опубликована. Размер требований составлял 43,7 млн руб. Это следует из картотеки арбитражных дел.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Суд принял иск к производству в конце ноября. Основанием для заявления послужило требование КЗОМС о взыскании задолженности по договору поставки, заключенному в марте прошлого года. Общая сумма требований включает 32,8 млн руб. основного долга, 886,6 тыс. руб. неустойки за просрочку оплаты и 10 млн руб. согласно одному из пунктов соглашения.

В конце декабря «Ъ-Черноземье» сообщал, что ООО «Газпром межрегионгаз Курск» подало в Арбитражный суд Курской области иск к местному АО «Сахарный комбинат "Льговский"». Сумма требований по нему составила 27 млн руб. Иск приняли к производству в январе, заседание состоится 11 марта.

Кабира Гасанова