Курская мелиоративная станция требует с белгородского сахарного комбината 44 млн

Арбитражный суд Курской области принял к производству иск ООО «Курская зональная опытная мелиоративная станция» (КЗОМС) к белгородскому АО «Сахарный комбинат Большевик», поданный из-за задолженности по договору поставки. Сумма требований составляет 43,7 млн руб. Подробности иска не раскрываются. Заседание суда назначено на 22 декабря. Это следует из картотеки арбитражных дел. Ранее стороны не встречались в суде.

По данным Rusprofile, АО «Сахарный комбинат Большевик» зарегистрировано в Грайворонском районе Белгородской области в 2003 году. Уставный капитал составляет 15 млн руб. Основной вид деятельности — производство сахара. Учредителем и управляющей организацией является московское ООО «Агроинновация», которое принадлежит Евгению Гинеру (50% долей), Виктории Амадян (40%) и Федору Бежанову (10%). В 2024 году общество продемонстрировало нулевую выручку при чистой прибыли в 58 млн руб. ООО «КЗОМС» зарегистрировано в Курчатовском районе Курской области в 2018 году. Уставный капитал — 510 тыс. руб. Основной вид деятельности — выращивание зерновых (кроме риса), зернобобовых культур и семян масличных культур. Владеет обществом Кирилл Сорокин. В 2024 году выручка компании составила 661 млн руб., чистая прибыль — 10 млн руб. Управляющий директор — Кирилл Сорокин.

В начале октября Россельхознадзор оштрафовал сахарный завод «Русагро» на 200 тыс. руб. за складирование отходов производства и частичное зарастание участка в Отрадинском сельском поселении Мценского района Орловской области.

