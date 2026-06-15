Трамп оценил настрой Путина на завершение конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп позитивно оценил телефонные разговоры, проведенные с президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным накануне. По его словам, господин Путин открыт к мирному урегулированию на Украине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

«И я вижу, что мы, возможно, сумеем что-то сделать. Я действительно вижу (такую возможность.—"Ъ"). Думаю, они оба для этого открыты»,— сказал господин Трамп журналистам на саммите Группы семи во Франции.

Американский президент также пообещал вернуться к разрешению украинского конфликта после заключения мирной сделки с Ираном. Предполагается, что стороны подпишут соглашение в очном формате 19 июня в Женеве.