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Трое механиков погибли при ударе БПЛА в Брянской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью беспилотников самолетного типа ударили по полю, принадлежащему АПХ «Мираторг», вблизи поселка Селище Почепского района. В тот момент там проводились сельхозработы. Погибли трое механиков, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram-канале.

Господин Ковальчук выразил соболезнования родным и близким погибших. Он пообещал оказать необходимую материальную помощь.

Накануне Егор Ковальчук сообщал об ударе БПЛА по деревне Сагутьево Трубчевского района. Погибла мирная жительница. Еще два человека пострадали.

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