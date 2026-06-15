Рособрнадзор объявил предостережения РУДН и еще 18 вузам

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в области образования и предложил принять меры для соблюдения законодательства 19 вузам. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Среди них — Российский университет дружбы народов (РУДН) им. Лумумбы, Московский институт предпринимательства и права, Федеральный институт цифровой трансформации в сфере образования, Федеральный научный центр биологических систем и агротехнологий Российской академии наук и другие. В список попали 11 крупнейших вузов из разных регионов. В чем конкретно заключаются предостережения, ведомство не уточнило.

10 июня Рособрнадзор объявил предостережения четырем региональным российским вузам. Решение не предполагает применения санкций, а пока только предупреждает о необходимости привести деятельность в соответствие с нормами закона.