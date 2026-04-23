Проценты на будущее

Как снизить неустойку, присужденную за будущую просрочку, когда это будущее наступило, решит Верховный суд (ВС). Речь идет о неустойке, размер которой в 14 раз превысил сумму, взятую в долг (300 тыс. руб.) и теперь сопоставим со стоимостью единственного жилья должницы. Арбитражные суды возбудили дело о банкротстве по инициативе кредитора, признав его требования, достигшие 4,7 млн руб., обеспеченными залогом квартиры. Просьба заемщицы снизить чрезмерно высокую неустойку (1% в день от суммы долга) была отклонена. Но теперь спор передали в экономколлегию ВС, которая решит, в каком случае неустойку по займу можно уменьшить.

ВС рассмотрит спор двух граждан по поводу изначально небольшого, но просроченного займа, который привел одного из них к банкротству и риску утраты единственного жилья. В мае 2021 года Иван Цветков выдал Виктории Стасевич заем в 300 тыс. руб. сроком на год. Плата за пользование средствами устанавливалась в 5% в месяц, также была предусмотрена неустойка в размере 1% от суммы долга за каждый день просрочки. Помимо этого, в обеспечение возврата денег госпожа Стасевич передала кредитору в залог свою квартиру.

Спустя год Иван Цветков не получил от гражданки ни сумму основного долга, ни проценты. Поэтому заимодавец подал иск к должнице, в котором потребовал взыскать все причитающиеся ему суммы, включая проценты и неустойку, а также обратить взыскание на заложенную квартиру. Суды общей юрисдикции удовлетворили требования только в части взыскания денег, снизив уже накопившуюся сумму процентов и неустойки как несоразмерные нарушению.

Однако неустойка на будущее — до момента фактического погашения долга — была присуждена в размере, установленном договором, то есть 1% от суммы долга в день.

При этом обращать взыскание на квартиру суды отказались, отметив, что размер долга незначителен в сравнении с рыночной стоимостью заложенного имущества, которая на тот момент (сентябрь 2023 года) составляла 3,64 млн руб.

Гражданка с кредитором так и не расплатилась, и он подал на банкротство заемщицы в арбитражный суд Ростовской области. В июле 2025 года суд возбудил дело о несостоятельности, признав требования Ивана Цветкова, достигшие 4,76 млн руб., обеспеченными залогом квартиры. На неустойку из этой суммы пришлось 4,2 млн руб. Должница попросила арбитражный суд снизить штрафные санкции, но получила отказ в трех инстанциях со ссылкой на длительность просрочки и на то, что этот вопрос уже рассматривался судом общей юрисдикции. В декабре прошлого года заемщицу признали банкротом, ее единственным кредитором является господин Цветков.

Виктория Стасевич подала жалобу в ВС, настаивая, что фактически вопрос об уменьшении неустойки на будущий период просрочки судами не исследовался, но они согласились уменьшить неустойку за уже прошедшее время. Кроме того, отказ арбитражных судов в деле о банкротстве не учитывает, что за счет неустойки долг вырос «до сопоставимого со стоимостью квартиры размера» и это снимает «препятствия к обращению взыскания» на жилье, которое должница называет единственным. Эти аргументы ВС счел заслуживающими внимания и передал спор в экономколлегию. Заседание назначено на 1 июня.

Из чувства соразмерности

Советник практики банкротств МЭФ Legal Станислав Соболев признает, что по вопросу взыскания неустойки на будущее время есть правовая неопределенность: «С одной стороны, суд должен зафиксировать ставку в момент принятия решения. А с другой — к моменту исполнения обязательства может оказаться, что размер начисленной неустойки явно несоразмерен последствиям нарушенного обязательства». Проблема в том, что при вынесении решения по иску кредитора о взыскании долга суд еще не знает, как вырастет неустойка в будущем,— никому заранее не известно, когда должник сможет исполнить обязательство, объясняет ведущий юрисконсульт «Юрэнергоконсалт» Анис Замонов.

В рассматриваемом деле сумма неустойки превысила сумму основного долга более чем в 14 раз.

Но четкого ответа на вопрос, как поступать должнику в такой ситуации, когда долг со штрафными санкциями уже просужен кредитором, ни в законодательстве, ни в практике нет. Эксперты предлагают разные варианты. Если пристав уже списал средства со счетов должника, наиболее перспективно обратиться с самостоятельным иском против кредитора о взыскании неосновательного обогащения, полагает господин Соболев. При длительной просрочке обеспечительная функция такой неустойки утрачивается, и кредитор фактически неосновательно обогащается на суммы, превышающие стандартное возмещение упущенной выгоды, объясняет руководитель практики разрешения споров «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Павел Новиков.

Но если фактически неустойка еще не была получена кредитором, предмета неосновательного обогащения здесь попросту нет, продолжает Станислав Соболев. На этот случай адвокат КА Pen & Paper Денис Драгунов предлагает должнику поставить вопрос о соразмерности неустойки, взысканной на будущее время, в рамках рассмотрения требований кредитора в банкротном деле. По его мнению, арбитражный суд в рамках дела о несостоятельности должен оценить неустойку на предмет ее соразмерности.

1,536 триллиона рублей долгов по займам и кредитам взыскано с граждан судами общей юрисдикции в первой половине 2025 года, по данным Судебного департамента при ВС

Связанность ранее принятым судебным решением охватывает установленное обязательство и саму формулу начисления, но «не делает будущую неустойку автоматически неприкосновенной на любую последующую дату, иначе институт снижения несоразмерной санкции фактически был бы заблокирован», уверен господин Новиков. Однако без возбуждения банкротного дела должник не сможет заявить о несоразмерности неустойки, так как у приставов нет полномочий ее снизить, уточняет господин Соболев.

Управляющий партнер правового бутика K'AMELAWT Анастасия Шамшина считает, что обращение взыскания на единственное жилье должника только из-за внушительной неустойки при небольшом размере основного долга в принципе недопустимо. Она надеется, что ВС обратит внимание на вопрос о соразмерности залогового обеспечения сумме займа.

Этот спор имеет большое значение — от решения экономколлегии зависит, сохранится ли практика установления ростовщических процентов с целью взыскать предмет залога, говорит господин Замонов. Пока что, по его словам, такой подход существует и достаточно широко распространен.

Ян Назаренко, Анна Занина