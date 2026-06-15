Во время стрельбы на улице в Польше погиб гражданин России

В Польше в городе Белая Подляска во время уличной стрельбы погиб 44-летний гражданин России. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на представителя Люблинского воеводства. По его словам, полиция ведет поиски человека, открывшего стрельбу.

Издание Interia Wydarzenia со ссылкой на правоохранительные органы сообщало, что инцидент произошел на улице Круловей Ядвиги утром 15 июня. Неизвестный произвел несколько выстрелов в другого мужчину, а затем скрылся. Полиция установила блокпосты, чтобы задержать стрелка, в также ищет свидетелей инцидента.