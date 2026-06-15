В Приангарье во время учений разбился бомбардировщик

В Иркутской области потерпел крушение бомбардировщик Ту-22М3. Авиаинцидент произошел при заходе воздушного судна на посадку во время планового учебно-тренировочного полета, сообщает пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, пострадавших нет, экипажу удалось катапультироваться. Уточняется, что бомбардировщик выполнял полет без боекомплекта. На месте падения самолета работает комиссия главного командования военно-космических сил (ВКС) РФ.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев в своем канале Макс сообщил, что причиной падения самолета, по предварительным данным, мог стать отказ двигателей. Четыре члена экипажа воздушного судна доставлены в больницу. По предварительной информации, состояние трех членов экипажа - легкой степени тяжести, одного - средне тяжелое, уточнил губернатор.

Ту-22М3 — сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик. Входит в состав дальней авиации российских ВКС.

Александра Стрелкова