В Якутии возбудили дело о незаконном обороте золота почти на 60 млн рублей

Сотрудники полиции в Якутии пресекли незаконный оборот золота в Оймяконском районе. Всего оперативные службы нашли 6 кг шлихового золота стоимостью 58 млн руб. Возбуждено уголовное дело о незаконном обороте драгоценных металлов, сообщили в пресс-службе МВД.

По данным ведомства, полицейские остановили на трассе грузовик, груженный прибором для промывки золота и бытовкой. В кабине тягача находились житель Бурятии, а также начальник участка подрядной золотодобывающей организации из Подмосковья. При досмотре сотрудники нашли контейнеры с золотом.

Во время разбирательства стало известно, что фигуранты добывали золото без разрешительных документов по заказу местной золотодобывающей компании. Последнюю лишили лицензии в 2024 году за маскировку незаконной деятельности под геологоразведку. Само сырье перевозили в другое месторождение золота.

Позже оперативники обследовали вахтовый поселок, где добывалось золото. Полицейские изъяли два погрузчика, бульдозер, промывочный прибор и готовые слитки драгоценного металла.

Никита Черненко