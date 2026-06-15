Диверсантов сменили киоскеры

В Челябинске за прошедшие выходные обильный ливень привел к затоплению дорог на северо-западе города. Общественный транспорт не мог проехать, а людям приходилось переходить проезжую часть, находясь по колено в воде. В администрации Челябинска заявляли, что ливневки не справляются с таким объемом выпавших осадков, который за две недели превысил месячную норму на 21%. Основной причиной скопления воды стали засорившиеся дождеприемные решетки. По версии администрации, в ливневки попала неубранная скошенная трава и мусор, который складируют нестационарные торговые объекты. Потоп не обошел улицу Братьев Кашириных, которую с 2025 года ремонтируют почти за 1 млрд руб. 15 июня ситуация повторилась, и дороги на северо-западе снова оказались под водой. В 2022 году после схожей ситуации с затоплением дорог из-за ливня действующая на тот момент глава Челябинска Наталья Котова обвиняла в произошедшем диверсантов, подкидывающих мусор в ливневки.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ Фото: Егор Ивлев, Коммерсантъ

Начало лета в Челябинске выдается особенно дождливым — за две недели в городе выпало больше месячной нормы осадков. Обильный ливень выявил проблемные зоны на дорогах, где сильнее всего скапливается вода. Заметнее всего пострадала проезжая часть на улице Братьев Кашириных — 14 и 15 июня ее затопило дважды.

В день первого обильного ливня, 14 июня, согласно фотографиям и видео горожан, вода поднялась почти по колено. Из-за этого по Братьев Кашириных не могли проехать троллейбусы, и их движение временно приостанавливалось. Многие автомобилисты, проезжая через образовавшийся «водоем», потеряли номера. Вода также просачивалась в салоны автобусов и троллейбусов.

Тогда пресс-служба администрации Челябинска прокомментировала, что «с таким объемом осадков, выпавших за короткое время, не справится ни одна действующая ливневка». На улицы вышли бригады МКУ «ЭВИС» для очистки ливневых канализаций и дождеприемных решеток.

На утреннем аппаратном совещании в мэрии Челябинска 15 июня глава Челябинска Алексей Лошкин и его заместители, отвечающие за дорожное хозяйство и ЖКХ, рассказали о причинах потопа на северо-западе.

За две недели июня в Челябинске выпало 121% месячной нормы осадков (норма 61,8 мм). По словам заместителя главы по развитию дорожной инфраструктуры и цифровизации Дмитрия Агеева, на выходных затопило несколько улиц — Братьев Кашириных, Университетскую набережную, Молодогвардейцев, а также Комсомольский проспект.

Основные причины произошедшего, по версии администрации: загрязнение дождеприемных решеток и ливневок скошенной травой и мусором, который скапливают нестационарные торговые объекты.

«Причиной [затопления] стало затягивание водоотводных решеток посторонними предметами: остатками травы после кошения и мусором. По большей части он поступил от нестационарных торговых объектов. Торговые объекты выставляют за свой периметр мусор, поскольку у них нет места для его складирования. Мусор был смыт залповым ливнем, и это привело к затоплению улично-дорожной сети»,— подчеркнул Дмитрий Агеев.

Мэр Алексей Лошкин также добавил, что улица Братьев Кашириных находится в низине.

После аппаратного совещания глава города прокомментировал журналистам, что ливневые канализации на Братьев Кашириных находятся в нормативном состоянии.

«В рамках реконструкции улицы Братьев Кашириных в прошлом году на этом участке (от улицы Северо-Крымской до Молодогвардейцев.— «Ъ-Южный Урал») были заменены все железобетонные колодцы, которые являются основанием для строительства водоотводных колодцев ливневой канализации. Это сделано достаточно своевременно, потому что состояние этих колодцев было критичным. Ливневая канализация на этом участке Братьев Кашириных работает нормативно. Хочу обратить внимание жителей и напомнить, что чистота на улицах поддерживается главным образом горожанами. При нестандартном объеме осадков весь мусор, который мы кидаем мимо урн, попадает на газоны и смывается. Дождеприемные решетки просто закупориваются»,— прокомментировал глава города.

Несмотря на очистку ливневок, 15 июня ситуация с затоплением дорог на северо-западе Челябинска повторилась вновь.

Реконструкцию дороги по Братьев Кашириных, которую упоминал Алексей Лошкин, выполняла местная компания «Урал-сервис-групп». В марте 2025 года комитет дорожного хозяйства Челябинска заключил соответствующий контракт с организацией. Компания стала единственным участником конкурса и победила, снизив стоимость работ с 999,1 млн до 994,3 млн руб. Реконструкция подразумевает ремонт 3,7 км дороги на участке от улицы Чичерина до Северо-Крымской. В рамках первого этапа, стартовавшего в 2025 году, подрядчик отремонтировал участок от улицы Северо-Крымской до Молодогвардейцев. В обязанности компании входили замена асфальтового покрытия, обновление тротуаров и бортовых камней, устройство ливневой канализации, установка освещения и дорожных знаков, организация велодорожек. В 2026 году начался второй этап — работы ведутся на участке улицы от Молодогвардейцев до Чичерина. Завершить масштабную реконструкцию Братьев Кашириных планируется осенью этого года.

В ноябре прошлого года Алексей Лошкин на пресс-конференции рассказал, что в ходе ремонта подрядчик допустил ошибки.

«Изначально подрядная организация промахнулась по осям дороги. Сначала они установили бордюрный камень, после чего начали переставлять его. Левая сторона дороги сместилась на метр вправо»,— рассказывал тогда мэр. По его словам, подрядчик затянул срок работ из-за демонтажа старых опор освещения, нестационарных торговых объектов и рекламных конструкций, а также из-за переустройства порядка 200 колодцев. Тогда Алексей Лошкин заявил, что о расторжении контракта с компанией речи не идет.

Дороги Челябинска не первый год оказываются под водой после обильных ливней. В 2022-м предыдущая глава города Наталья Котова на аппаратном совещании 27 июня после затяжного ливня обвинила «диверсантов» в порче ливневок.

«Есть провокации. На ливневки бросаются мешки, их закрывают специально. Недоброжелатели ловят хайп на том, что у нас вода не уходит. Нельзя об этом молчать и нужно показывать, с кем мы имеем дело»,— прокомментировала тогда Наталья Котова.

Ольга Воробьева