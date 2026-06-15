Мертвую рыбу обнаружили на юге Москвы-реки

Межрайонная природоохранная прокуратура Москвы проверяет информацию о гибели рыбы на юге Москвы-реки. В проверке будут задействованы специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды. Как заявили в прокуратуре, пробы воды уже отобраны.

О скоплении мертвой рыбы в Москве-реке около Нагатинского моста утром 15 июня сообщали местные жители. «Очень много мертвой рыбы в районе Нагатинского моста. Не только на земле, но и на воде»,— указано в подписи к фотографии. Комментаторы предполагают, что это связано с отходами от стройки неподалеку.

Городской портал MSK1 писал, что мор рыбы на Нагатинской набережной случился и летом 2023 года. Результаты проверки тогда не установили связь между гибелью рыбы и загрязнением реки.