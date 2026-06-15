Глава МИД Италии: министр обороны не угрожал уйти в отставку

Вице-премьер и глава МИД Италии Антонио Таяни опроверг информацию о том, что министр обороны Гуидо Крозетто угрожал уйти в отставку, если правительство страны дополнительно не повысит военные расходы, передает агентство Nova.

«Никогда не слышал от Крозетто слов об отставке. Это могут быть фейк-ньюз», — сказал господин Таяни на встрече министров стран ЕС в Люксембурге (цитат по «РИА Новости»).

14 июня газета La Repubblica со ссылкой на источники сообщила, что Гуидо Крозетто рассматривал возможность уйти в отставку из-за спора о наращивании военных расходов.

По данным издания, после «напряженных консультаций с ключевыми фигурами» Гуидо Крозетто отказался уходить в отставку. С ним говорили премьер-министр Джорджиа Мелони, глава МВД Маттео Сальвини, министр финансов Джанкарло Джорджетти и Антонио Таяни.