Патрушев назвал причины гибели освобожденных заложников в театре на Дубровке

Спасательные службы не смогли оказать качественную помощь освобожденным заложникам террористов, захвативших театр на Дубровке в октябре 2002 года, заявил помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Причина, по его словам, заключалась в отсутствии необходимой координации разных служб в экстренных ситуациях.

Отвечая на вопрос о причинах трагедии, господин Патрушев подчеркнул, что силовики тогда отработали профессионально. «У других служб, задействованных в спасательной операции, такой слаженности не было»,— добавил он.

23 октября 2002 года группа вооруженных террористов взяла в заложники более 900 зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост». Через три дня была проведена операция по освобождению заложников. Во время теракта и последующего штурма здания погибли 130 заложников. Все боевики были убиты.

В операции по освобождению заложников был задействован газ. «после уничтожения террористов все заложники должны были получить необходимую помощь. Ее должны были оказать спасательные службы, зашедшие в зрительный зал вслед за спецназом. Но они растерялись. В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям», — сказал Николай Патрушев.

«Тогда были сделаны соответствующие выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовки к действиям в экстремальных ситуациях, — отметил господин Патрушев. — И надо отдать должное, сегодня МЧС под руководством министра Куренкова действует гораздо эффективнее и профессиональнее».