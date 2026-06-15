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Патрушев назвал причины гибели освобожденных заложников в театре на Дубровке

Спасательные службы не смогли оказать качественную помощь освобожденным заложникам террористов, захвативших театр на Дубровке в октябре 2002 года, заявил помощник российского президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в интервью «Российской газете». Причина, по его словам, заключалась в отсутствии необходимой координации разных служб в экстренных ситуациях.

Отвечая на вопрос о причинах трагедии, господин Патрушев подчеркнул, что силовики тогда отработали профессионально. «У других служб, задействованных в спасательной операции, такой слаженности не было»,— добавил он.

23 октября 2002 года группа вооруженных террористов взяла в заложники более 900 зрителей и участников мюзикла «Норд-Ост». Через три дня была проведена операция по освобождению заложников. Во время теракта и последующего штурма здания погибли 130 заложников. Все боевики были убиты.

В операции по освобождению заложников был задействован газ. «после уничтожения террористов все заложники должны были получить необходимую помощь. Ее должны были оказать спасательные службы, зашедшие в зрительный зал вслед за спецназом. Но они растерялись. В итоге антидот был вколот не всем пострадавшим, а некоторые из заложников получили двойную дозу. Это и привело к потерям», — сказал Николай Патрушев.

«Тогда были сделаны соответствующие выводы, в том числе по координации различных структур и их подготовки к действиям в экстремальных ситуациях, — отметил господин Патрушев. — И надо отдать должное, сегодня МЧС под руководством министра Куренкова действует гораздо эффективнее и профессиональнее».

Фотогалерея

Громкие теракты в России

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8 августа 2000 года — взрыв в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве. Самодельное взрывное устройство мощностью 800 г в тротиловом эквиваленте было начинено винтами и шурупами и спрятано в хозяйственную сумку, оставленную у торгового павильона. 13 человек погибли, 61 человек ранен. До сих пор остается неизвестным, кто стоял за организацией теракта

8 августа 2000 года — взрыв в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве. Самодельное взрывное устройство мощностью 800 г в тротиловом эквиваленте было начинено винтами и шурупами и спрятано в хозяйственную сумку, оставленную у торгового павильона. 13 человек погибли, 61 человек ранен. До сих пор остается неизвестным, кто стоял за организацией теракта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

23 октября 2002 года — теракт на Дубровке. Группа боевиков под руководством Мовсара Бараева захватила свыше 900 заложников в здании московского Театрального центра на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». Во время штурма здания в зал, где находились террористы и заложники, был пущен газ. По официальным данным, погибли 130 человек, более 700 человек получили ранения

23 октября 2002 года — теракт на Дубровке. Группа боевиков под руководством Мовсара Бараева захватила свыше 900 заложников в здании московского Театрального центра на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». Во время штурма здания в зал, где находились террористы и заложники, был пущен газ. По официальным данным, погибли 130 человек, более 700 человек получили ранения

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

5 июля 2003 года — взрыв на аэродроме в Тушино (Москва) во время рок-фестиваля «Крылья». Два взрывных устройства привели в действие две террористки-смертницы — на небольшом расстоянии друг от друга с 15-минутным интервалом. Погибли 16 человек, около 50 были ранены

5 июля 2003 года — взрыв на аэродроме в Тушино (Москва) во время рок-фестиваля «Крылья». Два взрывных устройства привели в действие две террористки-смертницы — на небольшом расстоянии друг от друга с 15-минутным интервалом. Погибли 16 человек, около 50 были ранены

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

10 июля 2003 года — в Москве задержана жительница Чечни Зарема Мужахоева, пытавшаяся совершить теракт у ресторана «Имбирь» на 1-й Тверской-Ямской улице. При разминировании взрывного устройства погиб взрывотехник ФСБ Георгий Трофимов

10 июля 2003 года — в Москве задержана жительница Чечни Зарема Мужахоева, пытавшаяся совершить теракт у ресторана «Имбирь» на 1-й Тверской-Ямской улице. При разминировании взрывного устройства погиб взрывотехник ФСБ Георгий Трофимов

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

9 декабря 2003 год — взрыв у гостиницы «Националь». Взрывное устройство привела в действие террористка-смертница. Погибли 6 человек, 14 человек ранено. Позднее — при обследовании тела смертницы роботехническим комплексом — раздался второй взрыв, но никто не пострадал

9 декабря 2003 год — взрыв у гостиницы «Националь». Взрывное устройство привела в действие террористка-смертница. Погибли 6 человек, 14 человек ранено. Позднее — при обследовании тела смертницы роботехническим комплексом — раздался второй взрыв, но никто не пострадал

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

6 февраля 2004 года — взрыв в поезде на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» московского метро. Взрывное устройство мощностью 4 кг в тротиловом эквиваленте привел в действие террорист-смертник. Погибли 42 человека, около 250 человек получили ранения

6 февраля 2004 года — взрыв в поезде на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» московского метро. Взрывное устройство мощностью 4 кг в тротиловом эквиваленте привел в действие террорист-смертник. Погибли 42 человека, около 250 человек получили ранения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

24 августа 2004 года — взрывы самолетов Ту-154 и Ту-134 в воздухе над Тульской и Ростовской областями, осуществленные террористками-смертницами. Погибли 90 человек. Сразу после терактов ответственность за них взяла террористическая организация «Бригады Исламбули», а чеченский террорист Шамиль Басаев заявил, что теракты подготовил он

24 августа 2004 года — взрывы самолетов Ту-154 и Ту-134 в воздухе над Тульской и Ростовской областями, осуществленные террористками-смертницами. Погибли 90 человек. Сразу после терактов ответственность за них взяла террористическая организация «Бригады Исламбули», а чеченский террорист Шамиль Басаев заявил, что теракты подготовил он

Фото: Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

1 сентября 2004 года — теракт в Беслане. Группа террористов захватила свыше 1100 заложников в здании школы №1 в Беслане (Северная Осетия). В результате теракта погибли 334 человека (из них 186 — дети), более 800 человек получили ранения. Ответственность за случившееся взял Шамиль Басаев

1 сентября 2004 года — теракт в Беслане. Группа террористов захватила свыше 1100 заложников в здании школы №1 в Беслане (Северная Осетия). В результате теракта погибли 334 человека (из них 186 — дети), более 800 человек получили ранения. Ответственность за случившееся взял Шамиль Басаев

Фото: Коммерсантъ / Юрий Тутов

9 мая 2004 года — взрыв на стадионе в Грозном во время празднования Дня Победы. Сдетонировала заложенная в трибуне бомба. Погибли 7 человек (среди них президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров), более 50 человек было ранено. В организации теракта признался Шамиль Басаев

9 мая 2004 года — взрыв на стадионе в Грозном во время празднования Дня Победы. Сдетонировала заложенная в трибуне бомба. Погибли 7 человек (среди них президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров), более 50 человек было ранено. В организации теракта признался Шамиль Басаев

Фото: ТАСС

21 августа 2006 года — взрыв на Черкизовском рынке в Москве. Погибли 14 человек, 61 человек был ранен. Следствие установило, что организаторы и исполнители теракта были членами националистической организации «Спас»

21 августа 2006 года — взрыв на Черкизовском рынке в Москве. Погибли 14 человек, 61 человек был ранен. Следствие установило, что организаторы и исполнители теракта были членами националистической организации «Спас»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

27 ноября 2009 года — крушение скоростного поезда «Невский экспресс», классифицированное как теракт. 28 человек погибли, 132 человека пострадали. Ответственность за подрыв «Невского экспресса» взял на себя лидер террористической организации «Кавказский эмират» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Доку Умаров

27 ноября 2009 года — крушение скоростного поезда «Невский экспресс», классифицированное как теракт. 28 человек погибли, 132 человека пострадали. Ответственность за подрыв «Невского экспресса» взял на себя лидер террористической организации «Кавказский эмират» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Доку Умаров

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

9 сентября 2010 года — взрыв на центральном рынке во Владикавказе. Бомбу мощностью 30 кг в тротиловом эквиваленте вблизи от рынка привел в действие находившийся в легковой машине террорист-смертник. Погибли 17 человек, 158 человек было ранено

9 сентября 2010 года — взрыв на центральном рынке во Владикавказе. Бомбу мощностью 30 кг в тротиловом эквиваленте вблизи от рынка привел в действие находившийся в легковой машине террорист-смертник. Погибли 17 человек, 158 человек было ранено

Фото: Коммерсантъ / Владимир Иванов

31 августа 2004 года — взрыв у станции метро «Рижская». Взрывное устройство привела в действие террористка-смертница. Более 10 человек погибли, 50 человек получили ранения и были госпитализированы. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев

31 августа 2004 года — взрыв у станции метро «Рижская». Взрывное устройство привела в действие террористка-смертница. Более 10 человек погибли, 50 человек получили ранения и были госпитализированы. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

29 марта 2010 года — взрывы на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры». 41 человек погиб, 88 человек было ранено. Взрывные устройства привели в действие две террористки-смертницы. Ответственность за теракт взял на себя лидер террористической организации «Кавказский эмират» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Доку Умаров

29 марта 2010 года — взрывы на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры». 41 человек погиб, 88 человек было ранено. Взрывные устройства привели в действие две террористки-смертницы. Ответственность за теракт взял на себя лидер террористической организации «Кавказский эмират» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Доку Умаров

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

24 января 2011 год — взрыв в аэропорту Домодедово. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Погибли 37 человек, 130 человек получили ранения. Ответственность за теракт взял на себя Доку Умаров, заявивший, что взрыв был произведен по его личному приказу и что Россию ждут другие подобные теракты

24 января 2011 год — взрыв в аэропорту Домодедово. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Погибли 37 человек, 130 человек получили ранения. Ответственность за теракт взял на себя Доку Умаров, заявивший, что взрыв был произведен по его личному приказу и что Россию ждут другие подобные теракты

Фото: Коммерсантъ / Илья Тищенко

21 октября 2013 года — взрыв в волгоградском автобусе. В результате теракта, совершенного террористкой-смертницей, погибли 8 человек, 37 — получили ранения

21 октября 2013 года — взрыв в волгоградском автобусе. В результате теракта, совершенного террористкой-смертницей, погибли 8 человек, 37 — получили ранения

Фото: @IlyaGreat

27 декабря 2013 года — возле здания пятигорского ГАИ взорвался припаркованный автомобиль. По предварительным данным, сработало неустановленное взрывное устройство, мощность которого составила 50 кг в тротиловом эквиваленте. Жертвами стали три человека

27 декабря 2013 года — возле здания пятигорского ГАИ взорвался припаркованный автомобиль. По предварительным данным, сработало неустановленное взрывное устройство, мощность которого составила 50 кг в тротиловом эквиваленте. Жертвами стали три человека

Фото: Коммерсантъ / Александра Ларинцева

29 декабря 2013 года — террористка-смертница совершила самоподрыв на железнодорожном вокзале в Волгограде. Погибли 14 человек, 34 человека пострадали. Мощность сработавшей бомбы составила не менее 10 кг в тротиловом эквиваленте

29 декабря 2013 года — террористка-смертница совершила самоподрыв на железнодорожном вокзале в Волгограде. Погибли 14 человек, 34 человека пострадали. Мощность сработавшей бомбы составила не менее 10 кг в тротиловом эквиваленте

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

30 декабря 2013 года — на следующее утро после теракта на вокзале в Волгограде прогремел новый взрыв: в Дзержинском районе неподалеку от городского рынка террорист привел в действие бомбу в троллейбусе. В результате погибли 14 человек, 28 — пострадали

30 декабря 2013 года — на следующее утро после теракта на вокзале в Волгограде прогремел новый взрыв: в Дзержинском районе неподалеку от городского рынка террорист привел в действие бомбу в троллейбусе. В результате погибли 14 человек, 28 — пострадали

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

3 апреля 2017 года — взрыв в петербургском метрополитене. При отправлении поезда с «Сенной площади» на «Технологический институт» сработало самодельное взрывное устройство. По данным Минздрава, погибли 10 человек, еще 47 получили ранения

3 апреля 2017 года — взрыв в петербургском метрополитене. При отправлении поезда с «Сенной площади» на «Технологический институт» сработало самодельное взрывное устройство. По данным Минздрава, погибли 10 человек, еще 47 получили ранения

Фото: vk.com / spb_today / vk.com/spb_today

22 марта 2024 года — группа боевиков, вооруженных автоматическим оружием, ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холла», открыла беспорядочный огонь по посетителям, подожгла здание и скрылась. Погибли 145 человек, из них шестеро детей. Более 550 человек были ранены. Четверо исполнителей теракта были задержаны 23 марта 2024 года. Ответственность взяла на себя признанная террористической и запрещенная в России группировка «Исламское государство»

22 марта 2024 года — группа боевиков, вооруженных автоматическим оружием, ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холла», открыла беспорядочный огонь по посетителям, подожгла здание и скрылась. Погибли 145 человек, из них шестеро детей. Более 550 человек были ранены. Четверо исполнителей теракта были задержаны 23 марта 2024 года. Ответственность взяла на себя признанная террористической и запрещенная в России группировка «Исламское государство»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

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8 августа 2000 года — взрыв в подземном переходе на Пушкинской площади в Москве. Самодельное взрывное устройство мощностью 800 г в тротиловом эквиваленте было начинено винтами и шурупами и спрятано в хозяйственную сумку, оставленную у торгового павильона. 13 человек погибли, 61 человек ранен. До сих пор остается неизвестным, кто стоял за организацией теракта

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

23 октября 2002 года — теракт на Дубровке. Группа боевиков под руководством Мовсара Бараева захватила свыше 900 заложников в здании московского Театрального центра на Дубровке во время мюзикла «Норд-Ост». Во время штурма здания в зал, где находились террористы и заложники, был пущен газ. По официальным данным, погибли 130 человек, более 700 человек получили ранения

Фото: Коммерсантъ / Валерий Мельников  /  купить фото

5 июля 2003 года — взрыв на аэродроме в Тушино (Москва) во время рок-фестиваля «Крылья». Два взрывных устройства привели в действие две террористки-смертницы — на небольшом расстоянии друг от друга с 15-минутным интервалом. Погибли 16 человек, около 50 были ранены

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

10 июля 2003 года — в Москве задержана жительница Чечни Зарема Мужахоева, пытавшаяся совершить теракт у ресторана «Имбирь» на 1-й Тверской-Ямской улице. При разминировании взрывного устройства погиб взрывотехник ФСБ Георгий Трофимов

Фото: Коммерсантъ / Григорий Тамбулов  /  купить фото

9 декабря 2003 год — взрыв у гостиницы «Националь». Взрывное устройство привела в действие террористка-смертница. Погибли 6 человек, 14 человек ранено. Позднее — при обследовании тела смертницы роботехническим комплексом — раздался второй взрыв, но никто не пострадал

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

6 февраля 2004 года — взрыв в поезде на перегоне между станциями «Автозаводская» и «Павелецкая» московского метро. Взрывное устройство мощностью 4 кг в тротиловом эквиваленте привел в действие террорист-смертник. Погибли 42 человека, около 250 человек получили ранения

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов

24 августа 2004 года — взрывы самолетов Ту-154 и Ту-134 в воздухе над Тульской и Ростовской областями, осуществленные террористками-смертницами. Погибли 90 человек. Сразу после терактов ответственность за них взяла террористическая организация «Бригады Исламбули», а чеченский террорист Шамиль Басаев заявил, что теракты подготовил он

Фото: Геннадий Гуляев/Коммерсантъ

1 сентября 2004 года — теракт в Беслане. Группа террористов захватила свыше 1100 заложников в здании школы №1 в Беслане (Северная Осетия). В результате теракта погибли 334 человека (из них 186 — дети), более 800 человек получили ранения. Ответственность за случившееся взял Шамиль Басаев

Фото: Коммерсантъ / Юрий Тутов

9 мая 2004 года — взрыв на стадионе в Грозном во время празднования Дня Победы. Сдетонировала заложенная в трибуне бомба. Погибли 7 человек (среди них президент Чеченской Республики Ахмат Кадыров), более 50 человек было ранено. В организации теракта признался Шамиль Басаев

Фото: ТАСС

21 августа 2006 года — взрыв на Черкизовском рынке в Москве. Погибли 14 человек, 61 человек был ранен. Следствие установило, что организаторы и исполнители теракта были членами националистической организации «Спас»

Фото: Коммерсантъ / Илья Питалев  /  купить фото

27 ноября 2009 года — крушение скоростного поезда «Невский экспресс», классифицированное как теракт. 28 человек погибли, 132 человека пострадали. Ответственность за подрыв «Невского экспресса» взял на себя лидер террористической организации «Кавказский эмират» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Доку Умаров

Фото: Коммерсантъ / Александр Чиженок  /  купить фото

9 сентября 2010 года — взрыв на центральном рынке во Владикавказе. Бомбу мощностью 30 кг в тротиловом эквиваленте вблизи от рынка привел в действие находившийся в легковой машине террорист-смертник. Погибли 17 человек, 158 человек было ранено

Фото: Коммерсантъ / Владимир Иванов

31 августа 2004 года — взрыв у станции метро «Рижская». Взрывное устройство привела в действие террористка-смертница. Более 10 человек погибли, 50 человек получили ранения и были госпитализированы. Ответственность за теракт взял на себя Шамиль Басаев

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

29 марта 2010 года — взрывы на станциях метро «Лубянка» и «Парк культуры». 41 человек погиб, 88 человек было ранено. Взрывные устройства привели в действие две террористки-смертницы. Ответственность за теракт взял на себя лидер террористической организации «Кавказский эмират» (организация признана в РФ террористической и запрещена) Доку Умаров

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

24 января 2011 год — взрыв в аэропорту Домодедово. Взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Погибли 37 человек, 130 человек получили ранения. Ответственность за теракт взял на себя Доку Умаров, заявивший, что взрыв был произведен по его личному приказу и что Россию ждут другие подобные теракты

Фото: Коммерсантъ / Илья Тищенко

21 октября 2013 года — взрыв в волгоградском автобусе. В результате теракта, совершенного террористкой-смертницей, погибли 8 человек, 37 — получили ранения

Фото: @IlyaGreat

27 декабря 2013 года — возле здания пятигорского ГАИ взорвался припаркованный автомобиль. По предварительным данным, сработало неустановленное взрывное устройство, мощность которого составила 50 кг в тротиловом эквиваленте. Жертвами стали три человека

Фото: Коммерсантъ / Александра Ларинцева

29 декабря 2013 года — террористка-смертница совершила самоподрыв на железнодорожном вокзале в Волгограде. Погибли 14 человек, 34 человека пострадали. Мощность сработавшей бомбы составила не менее 10 кг в тротиловом эквиваленте

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

30 декабря 2013 года — на следующее утро после теракта на вокзале в Волгограде прогремел новый взрыв: в Дзержинском районе неподалеку от городского рынка террорист привел в действие бомбу в троллейбусе. В результате погибли 14 человек, 28 — пострадали

Фото: Коммерсантъ / Геннадий Гуляев  /  купить фото

3 апреля 2017 года — взрыв в петербургском метрополитене. При отправлении поезда с «Сенной площади» на «Технологический институт» сработало самодельное взрывное устройство. По данным Минздрава, погибли 10 человек, еще 47 получили ранения

Фото: vk.com / spb_today / vk.com/spb_today

22 марта 2024 года — группа боевиков, вооруженных автоматическим оружием, ворвалась в концертный зал «Крокус Сити Холла», открыла беспорядочный огонь по посетителям, подожгла здание и скрылась. Погибли 145 человек, из них шестеро детей. Более 550 человек были ранены. Четверо исполнителей теракта были задержаны 23 марта 2024 года. Ответственность взяла на себя признанная террористической и запрещенная в России группировка «Исламское государство»

Фото: Коммерсантъ / Алексей Назаров  /  купить фото

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